درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-3-2018 بمحافظات مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 29

وسط الدلتا 21 29

الإسكندرية 16 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 12 27

سيوة 13 31

بورسعيد 17 25

دمياط 18 25

العريش 14 27

رفح 13 26

الإسماعيلية 18 30

السويس 18 30

رأس سدر 15 29

نخل 11 29

نويبع 20 30

طابا 15 30

كاترين 13 26

الطور 17 30

شرم الشيخ 19 30

الغردقة 16 30

مرسى علم 17 30

الفيوم 15 29

بنى سويف 15 29

المنيا 15 29

أسيوط 18 31

سوهاج 14 34

قنا 18 36

الأقصر 15 37

أسوان 19 37

أبوسمبل 17 37

الوادى الجديد 12 35

شلاتين 17 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 18 28

حلايب 18 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 40

المدينة 22 36

الرياض 20 33

المنامة 21 28

أبوظبى 19 28

الدوحة 20 28

الكويت 18 30

دمشق 08 26

بيروت 17 23

عمان 08 24

القدس 11 23

غزة 13 25

بغداد 15 28

مسقط 22 27

صنعاء 08 26

الخرطوم 23 40

طرابلس 13 22

تونس 08 17

الجزائر 06 12

الرباط 07 15

نواكشوط 18 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 18

اسطنبول 10 15

اسلام اباد 15 27

نيودلهى 20 34

جاكرتا 25 33

بكين -01 12

كوالامبور 24 33

طوكيو 05 13

أثينا 09 17

روما 06 12

باريس -02 07

مدريد 02 09

برلين -05 04

لندن 01 06

مونتريال -10 -02

موسكو -08 -01

نيويورك 01 08

واشنطن 03 11