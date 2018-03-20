دراسة: مستشفيات فنزويلا تفتقر إلى 88% من الأدوية







أ ف ب

أفادت دراسة نشرتها الاثنين، منظمة غير حكومية والبرلمان الفنزويلى الذى تهيمن عليه المعارضة أن المستشفيات فى فنزويلا تعانى من شحّ متزايد فى الأدوية والتجهيزات الطبّية وصلت نسبته إلى 88% من الأدوية و79% من المعدات الجراحية.

وقال النائب خوسيه أوليفاريس وهو أيضا طبيب خلال مؤتمر صحفى عرض خلاله نتائج "التحقيق الوطنى حول المستشفيات" أن "الفنزويليين يذهبون إلى مستشفى وعليهم أن يشتروا كل شيء هناك شح بنسبة 84% فى القسطرات القلبية والبولية، والتى هى تجهيزات أساسية لأى مستشفى".

وأجريت هذه الدراسة خلال الأيام العشرة الأولى من مارس الجارى من قبل البرلمان ومنظمة "أطباء من أجل الصحة" غير الحكومية، وقد أظهرت أيضا ان 94% من الخدمات فى أقسام الاشعة فى المستشفيات لا تعمل، فى حين تصل النسبة الى 97% فى أقسام التصوير المقطعى.

وأضاف اوليفاريس إن "100% من مختبرات البلاد لا تعمل بشكل صحيح و79% من المستشفيات تعانى من مشاكل فى إمدادات المياه و54% الاقسام الجراحية لا تعمل".

ولفت النائب أيضا الى أن الدراسة أظهرت أن "96% من مطابخ المستشفيات" لم تعد تقدم أطعمة فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من شح فى المواد الغذائية.

وأجريت الدراسة على 104 مستشفيات عامة و33 مستشفى خاصا فى 21 من ولايات البلاد الـ23 اضافة الى العاصمة كراكاس.