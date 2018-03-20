دخول وخروج 23 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء،عن دخول وخروج 23 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .