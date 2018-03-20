دخول وخروج 23 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 23 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:55 ص
حاوية - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء،عن دخول وخروج 23 سفينة، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
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