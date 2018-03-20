video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم جلال أباد شرقى أفغانستان

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:14 م
"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم جلال أباد شرقى أفغانستان تنظيم داعش الإرهابى





كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عن التفجير الذى وقع أمس الإثنين، فى مدينة جلال أباد بإقليم نانجارهار شرقى أفغانستان وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين.

وأصدر موالون لداعش بيانا - حسبما ذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء،  أكدوا خلاله مسئوليتهم عن الهجوم، وأنهم كانوا يستهدفون بالتفجير تجمعا مواليا للحكومة فى المدينة.

وأعلن المكتب الإعلامى التابع لإقليم نانجارهار أمس الإثنين مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار متفجرات كانت مزروعة فى دراجة نارية فى مدينة جلال آباد شرقى أفغانستان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر عراقى: مقتل شخصين واختطاف 3 آخرين على يد داعش فى سيطرة وهمية بكركوك

المرصد السورى: تنظيم داعش يسيطر على حى القدم فى دمشق

داعش

افغانستان

اخبار افغانستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

داعش

هجمات ارهابيه




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة