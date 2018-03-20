"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم جلال أباد شرقى أفغانستان

"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم جلال أباد شرقى أفغانستانالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:14 م
تنظيم داعش الإرهابى
كابول (أ ش أ)
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عن التفجير الذى وقع أمس الإثنين، فى مدينة جلال أباد بإقليم نانجارهار شرقى أفغانستان وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين.
وأصدر موالون لداعش بيانا - حسبما ذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أكدوا خلاله مسئوليتهم عن الهجوم، وأنهم كانوا يستهدفون بالتفجير تجمعا مواليا للحكومة فى المدينة.
وأعلن المكتب الإعلامى التابع لإقليم نانجارهار أمس الإثنين مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار متفجرات كانت مزروعة فى دراجة نارية فى مدينة جلال آباد شرقى أفغانستان.
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