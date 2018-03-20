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داخلية ألمانيا: 37 اعتداء على المصالح والمؤسسات التركية بالبلاد بسبب عفرين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:48 م
داخلية ألمانيا: 37 اعتداء على المصالح والمؤسسات التركية بالبلاد بسبب عفرين القوات التركية فى عفرين ـ صورة أرشيفية





برلين (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن المصالح والمؤسسات التركية فى البلاد شهدت اعتداءات متزايدة من جانب نشطاء موالين للأكراد عقب العملية العسكرية التركية فى عفرين السورية.

ونقلت مجموعة (فونكة) الإعلامية الألمانية عن وزارة الداخلية قولها إنه تم تسجيل 37 اعتداء على الجمعيات الثقافية والمساجد والمطاعم التركية حتى الآن هذا العام، مقارنة بالعام الماضى الذى سجل 13 حادثًا.

وذكرت تقارير إعلاميه أن ألمانيا شهدت تصاعدًا فى الهجمات على المؤسسات التركية من جانب نشطاء موالين للأكراد هذا العام فى ولايات (برلين، وشمال الراين، وفيستفاليا وشليزفيج هولشتاين، وبادن فورتيمبرج)، بعد أن شنت أنقرة هجومًا على مدينة عفرين فى سوريا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية "إنه نظرًا للعدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون هنا ممن لهم صلات مع تركيا فإن ألمانيا كانت دائما مرآة للعلاقات التركية - الكردية"، موضحة أن الوضع أصبح "حادًا بشكل خاص بسبب الأحداث الجارية فى عفرين".

يذكر أنه يعيش فى ألمانيا أكبر جالية تركية فى العالم تبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص كثير منهم من الأكراد.

 


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