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خبير عالمى فى الأورام وزرع النخاع بالمعادى العسكرى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:50 ص
خبير عالمى فى الأورام وزرع النخاع بالمعادى العسكرى مستشفى المعادى العسكرى





كتب زكى القاضى
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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور ماركوس ديليما خبير الأورام وأمراض الدم ورئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى كليفلاند الجامعى بالولايات المتحدة الامريكية من 30 مارس وحتى 7 إبريل، يقوم خلالها بمناظرة حالات أورام الدم وزرع النخاع.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية، يوميا عدا يومى الخميس والجمعة.

 

 
 
 
 
 

 


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