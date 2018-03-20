خبير عالمى فى الأورام وزرع النخاع بالمعادى العسكرى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور ماركوس ديليما خبير الأورام وأمراض الدم ورئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى كليفلاند الجامعى بالولايات المتحدة الامريكية من 30 مارس وحتى 7 إبريل، يقوم خلالها بمناظرة حالات أورام الدم وزرع النخاع.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية، يوميا عدا يومى الخميس والجمعة.