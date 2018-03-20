خبير عالمى فى الأورام وزرع النخاع بالمعادى العسكرى

خبير عالمى فى الأورام وزرع النخاع بالمعادى العسكرىالثلاثاء، 20 مارس 2018 10:50 ص
مستشفى المعادى العسكرى
كتب زكى القاضى
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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور ماركوس ديليما خبير الأورام وأمراض الدم ورئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى كليفلاند الجامعى بالولايات المتحدة الامريكية من 30 مارس وحتى 7 إبريل، يقوم خلالها بمناظرة حالات أورام الدم وزرع النخاع.
وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية، يوميا عدا يومى الخميس والجمعة.
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