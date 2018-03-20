خادم الحرمين الشريفين يبحث هاتفيا مع أمير الكويت مستجدات الأوضاع







الرياض (أ ش أ)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وفرص تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضا - خلال الاتصال - مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.