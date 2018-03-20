حملة نظافة ورفع المخلفات والتراكمات بشوارع مدينة طما







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما،قامت بعدد من حملات النظافة المكبرة بالمدينة والقرى التابعة للمركز، لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة،أنه تحت شعار "مدينة نظيفة ومتطورة" قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بالاشتراك مع البيئة بناحية قرية المدمر تضمنت رفع المخلفات والتراكمات بقريتى (سليم - كوم اشقاو)، وتم رفع القمامة والمخلفات بقرية مشطا وتم استكمال وتمهيد ورفع المخلفات من طريق السبايكة جزيرة العتامنة، ومن أمام الجمعية الزراعية، ورش الطريق السريع بالمياه ومن أمام مدرسة خالد أبن الوليد بمشطا، وتم تجهيز 6 قلابات من الطوب الأبيض لعمل مدخل الإشراف البحرى بمشطا، فاصل الحدود مع نجع قلاو، وجارى البدء فى البناء ، والعمل على ظهور القرى بالشكل اللائق .

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى النظافة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين وصيانة أعمدة الإنارة ، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.