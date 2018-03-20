video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة نظافة ورفع المخلفات والتراكمات بشوارع مدينة طما

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:30 ص
حملة نظافة ورفع المخلفات والتراكمات بشوارع مدينة طما حملات نظافة بطما بسوهاج





سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما،قامت بعدد من حملات النظافة المكبرة بالمدينة والقرى التابعة للمركز، لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة،أنه تحت شعار "مدينة نظيفة ومتطورة" قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بالاشتراك مع البيئة بناحية قرية المدمر تضمنت رفع المخلفات والتراكمات بقريتى (سليم - كوم اشقاو)، وتم رفع القمامة والمخلفات بقرية مشطا وتم استكمال وتمهيد ورفع المخلفات من طريق السبايكة جزيرة العتامنة، ومن أمام الجمعية الزراعية، ورش الطريق السريع بالمياه ومن أمام مدرسة خالد أبن الوليد بمشطا، وتم تجهيز 6 قلابات من الطوب الأبيض لعمل مدخل الإشراف البحرى بمشطا، فاصل الحدود مع نجع قلاو، وجارى البدء فى البناء ، والعمل على ظهور القرى بالشكل اللائق .

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى النظافة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين وصيانة أعمدة الإنارة ، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: حملة نظافة ورفع كفاءة الشوارع بمدينة جهينة

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

طما

اخبار مصر

محافظ سوهاج

حملات نظافة




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة