حملة "مواطن" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالعصافرة بحضور نواب الإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت حملة مواطن مؤتمرا شعبيا بحضور مئات من المواطنين لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة وتشجيع المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ويحضر الفعالية نواب البرلمان بدائرة المنتزة أول وثانى والرمل.



ومن جهته قال الحسينى تاج الدين المنسق العام لحملة مواطن إن الآلاف من المواطنين الذين شاركوا فى العملية الانتخابية بالخارج كان مشهدا عظيما أثبت ثقة الشعب المصرى فى رئاسة لاستكمال مسيرة النجاح.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الحاشد بمنطقة العصافرة بالإسكندرية أن فكرة الحملة جاءت من أجل الدفاع عن الوطن وسميت بهذا الاسم لارسال رسالة أن المواطن المصرى مع الرئيس ودعمه من أجل التنمية والنجاح.

واستهل المؤتمر بفيلم تسجيلى عن المشروعات القومية التى تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة وعرض مشاهد من مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية بالخارج والحشود الكبيرة على مدار ثلاث أيام.



وحضر الفاعلية سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أمين راضى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الكابتن جمال الغندر وعدد من نواب البرلمان بالمحافظات.



مؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس



مؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس



مؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس