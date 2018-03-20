"حماية المنافسة": لم نتلق شكاوى حتى الآن بشأن باحتكار سوق الحديد.. بيان

"حماية المنافسة": لم نتلق شكاوى حتى الآن بشأن باحتكار سوق الحديد.. بيانالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:14 م
حديد - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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قال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق باحتكار سوق الحديد فى مصر، حتى الآن، مشيرا إلى أنه يقوم بدوره فى متابعة سوقى الحديد والأسمنت بصفة مستمرة، نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصرى.
وكشف الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه أعدَّ مذكرة أولية لقطاعى الأسمنت والحديد، أظهرت نتائج عدة جارى مراجعتها حتى يتم إصدارها خلال أيام، مؤكدا أنه صاحب الاختصاص فى النظر بالممارسات الاحتكارية التى تتم فى السوق المصرى، واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
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