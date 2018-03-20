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حماس تعيد فتح شركة اتصالات بعد اغلاقها لعدة أيام

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:29 م
حماس تعيد فتح شركة اتصالات بعد اغلاقها لعدة أيام عناصر حماس - أرشيفية





أ ف ب
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أعلنت النيابة العامة التابعة لحماس فى غزة أنها قررت أعادة فتح شركة اتصالات فى قطاع غزة بعد أن أغلقتها لعدة أيام بعد رفضها التعاون فى التحقيق حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله.

وقال المتحدث باسم النيابة زياد النمرة فى تصريح نشرته وكالة الرأى الرسمية لحماس إن "النائب العام أصدر قرارا يسمح لشركة الوطنية موبايل بالعودة لممارسة مهام عملها كما السابق، وإعادة فتح مقرات الشركة فى كافة مناطق قطاع غزة".

وجاء القرار بعد أن أعلنت شرطة حماس فى غزة السبت أنها اغلقت المقر الرئيسى لهذه الشركة مشيرة إلى أن القرار "جاء بتوصية من النائب العام فى غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجريات التحقيق".

 

 


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