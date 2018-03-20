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حريق هائل فى مخلفات بمدينة السلام

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:23 م
حريق هائل فى مخلفات بمدينة السلام سيارات إطفاء - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نشب حريق هائل فى مخلفات بمدينة السلام، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى المكان لإخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق فى السلام وعلى الفور انتقلت سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.

 

 


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