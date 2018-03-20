حركة فتح: ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة الواضحة

حركة فتح: ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة الواضحةالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:13 م
حركة فتح الفلسطينية
رام الله (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى إنهم ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة.
وأشار القواسمى - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - إلى أن "البيت الأبيض يقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وعن شعبنا، ويدعو لمؤتمر لإنقاذ الوضع الإنسانى فى غزة، ويغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية تماشيا مع قرار الكونجرس الأمريكى اعتبار منظمة التحرير "إرهابية"، ثم يدعو الرئيس لزيارة أمريكا والمضى فى العملية السياسية".
وأكد القواسمى أن "صفقة القرن لن تمر، وإننا ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة الواضحة أمام هذا العدوان الإسرائيلى الأمريكى".
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