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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:41 م
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حبس عاطل حاول ترويج 40 تذكرة هيروين فى 15 مايو

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:13 م
حبس عاطل حاول ترويج 40 تذكرة هيروين فى 15 مايو مخدر الهيروين -أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة 15 مايو، فى حلوان، بحبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بترويج مخدرات وضبطته قبل ترويج 40 تذكرة "هيروين"، كما أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.
 
تعود التفاصيل بورود معلومات لقسم 15 مايو مفادها، قيام المتهم "خ.أ" 25 سنة، عاطل ومقيم بحلوان، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 لفافة ورقية بداخلهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأصدرت النيابة قرارها السابق.

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