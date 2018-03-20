حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-3-2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

الطقس فى الأردن

نهارًا: تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس مُشمساً و ربيعياً مائلاً إلى الحرارة فى عموم المناطق، وحاراً نسبياً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: تسود أجواء أكثر دفئاً وجفافاً من المُعتاد فى عموم المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.