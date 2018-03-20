حافلتان تصلان إلى السفارة الروسية مع استعداد دبلوماسيين لمغادرة لندن







رويترز

وصلت حافلتان تحملان أرقاما دبلوماسية إلى مقر السفارة الروسية فى لندن، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى 23 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد فى أعقاب هجوم بغاز للأعصاب من النوع المستخدم فى الأغراض العسكرية على أراضيها.

وشاهد مصور رويترز خارج السفارة الروسية فى لندن وصول حافلتين. وقال إنه شاهد دبلوماسيين روسا وأطفالا لكنهم لم يغادروا السفارة بعد.

وبعد أول استخدام هجومى لغاز الأعصاب على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية أعطت ماى يوم الأربعاء الماضى 23 دبلوماسيا روسيا، قالت إنهم جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي، مهلة أسبوعا للمغادرة.