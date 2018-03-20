حافلتان تصلان إلى السفارة الروسية مع استعداد دبلوماسيين لمغادرة لندن

حافلتان تصلان إلى السفارة الروسية مع استعداد دبلوماسيين لمغادرة لندنالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:44 م
السفارة الروسية بلندن - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
وصلت حافلتان تحملان أرقاما دبلوماسية إلى مقر السفارة الروسية فى لندن، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى 23 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد فى أعقاب هجوم بغاز للأعصاب من النوع المستخدم فى الأغراض العسكرية على أراضيها.
وشاهد مصور رويترز خارج السفارة الروسية فى لندن وصول حافلتين. وقال إنه شاهد دبلوماسيين روسا وأطفالا لكنهم لم يغادروا السفارة بعد.
وبعد أول استخدام هجومى لغاز الأعصاب على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية أعطت ماى يوم الأربعاء الماضى 23 دبلوماسيا روسيا، قالت إنهم جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي، مهلة أسبوعا للمغادرة.
إضافة تعليق
صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون
انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة