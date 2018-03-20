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جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على فنى مستشفى استولى على عهدة مواد مخدرة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:38 م
جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على فنى مستشفى استولى على عهدة مواد مخدرة جنايات دمنهور -أرشيفية





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، بمعاقبة فنى بمستشفى دمنهور التعليمى بالسجن المؤبد، لاختلاسه مواد مخدرة مسلمة إليه كعهدة، بسبب وظيفته أمين عهده مخزن الأحراز بالمستشفى.
 
أصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين محمود أحمد الحفناوي وأحمد محمد خضر، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزير.
 
تعود أحداث القضية رقم 26809 لسنة 2017 جنايات مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عندما اختلس المتهم "أ. ر. ع" ويعمل فنى بمستشفى دمنهور التعليمى، أحراز المواد المخدرة المودوعة لدى جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته قاصدا من ذلك بيعها والتربح من عائدها، مستغلا فى ذلك وظيفته كأمين عهدة مخزن الأحراز بالمستشفى.
 
 

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