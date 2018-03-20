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جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين من " كتائب حسم2" الإرهابية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:41 م
جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين من " كتائب حسم2" الإرهابية حركة حسم الارهابية - ارشيفية





كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ"كتائب حسم2 " الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.

كما قررت المحكمة تجديد حبس متهمين بتهمة الانضمام لتنظيم ولاية سيناء فى القضية رقم 79 لسنة 2017، وتجديد متهم بتهمة الانضمام لداع شفى القضية رقم 1039 لسنة 2017. وكما قررت المحكمة تجديد حبس 4 متهمين بتهمة الانضمام لداعش فى القضية رقم 840 لسنة 2017.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 11 متهما فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة.

 


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