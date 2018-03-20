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جمعية رعاية العاملين بميناء دمياط تقيم حفلا بمناسبة عيد الأم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:06 م
جمعية رعاية العاملين بميناء دمياط تقيم حفلا بمناسبة عيد الأم جانب من الحفل





دمياط - معتز الشربينى
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نظمت جمعية رعاية العاملين بهيئة ميناء دمياط،احتفالية بعنوان يوم الوفاء والتكريم للأم المثالية تحت رعاية اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء، وبحضور عدد كبير من العاملات والعاملين بالهيئة وأبنائهم، حيث إشتمل الحفل على فقرات غنائية وطنية أداها فرقة قصر ثقافة دمياط، وعدد من أطفال العاملين، بشكل مبهج أسعد الحاضرين جميعاً.

كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى الهيئة، وأيضاً تكريم معلمات الحضانة التابعة لجمعية رعاية العاملين، عرفاناً بدورهم فى تربية الأطفال من أبناء العاملين .

وأشار بيان، إلى أن المتحدث بإسم إتحاد نادى وجمعية العاملين بالهيئة، أعلن أن الاتحاد بصدد تنظيم عدة فعاليات فى القريب تشمل تنظيم رحلات "عمرة شعبان، ورمضان" هذا العام، ومعرض للسلع المعمرة بالهيئة، وإقامة معرض لاحتياجات شهر رمضان الكريم للعاملين بالهيئة ، ومعرض لملابس المدارس للعام الدارسى القادم .

واختتمت الفعاليات بكلمة اللواء بحرى أيمن صالح، حيث عبر فيها عن سعادته بحضوره الاحتفالية وتكريم الأمهات المثاليات، وأوضح أن الهيئة لا تألو جهداً فى دعم الأنشطة الخاصة بالجمعيات الأهلية داخل الميناء .


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