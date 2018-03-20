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الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:27 م
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جمعية تنمية وتطوير السوق القديم بشرم الشيخ تؤيد السيسى بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:04 م
جمعية تنمية وتطوير السوق القديم بشرم الشيخ تؤيد السيسى بانتخابات الرئاسة جانب من الاحتفال





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت جمعية تنمية وتطوير السوق القديم بشرم الشيخ احتفالية كبيرة في إطار الإحتفالات بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة حملة كلنا معاك من أجل مصر، وذلك أمام ساحة مسجد الصحابة بالسوق التجارى بشرم الشيخ بحضور لفيف من أئمة الأوقاف بشرم الشيخ و رجال الأعمال بمنطقة السوق القديم. 

و أقيمت علي هامش الإحتفالية ندوة تثقيفية لحث المواطنين للنزول و المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية.

 


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