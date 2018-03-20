جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية "بطاطين" وشيالات الأطفال وفوانيس رمضان

جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية "بطاطين" وشيالات الأطفال وفوانيس رمضانالثلاثاء، 20 مارس 2018 08:47 م
الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
كتب - أحمد يعقوب
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السخنة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من بطاطين وشيالات الأطفال وفوانيس رمضان التى تعد ضمن الأصناف الفلكلورية المحظور استيرادها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015 وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وبناء على الإخبارية المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات وإلتزام بوجود معلومات عن محاولة شركة س . أ . ع إدخال أصناف مخالفة من مشمول بوليصة الشحن رقم 719117320 بيان جمركى رقم 7858 لسنة 2018 بعدد 5 حاويات واردة من الصين والصنف طبقا للمستندات 2504 كرتونة لعب أطفال غير مذكورة بالمستندات.
وبكشف مشمول الحاويات تبين وجود 225 كرتونة بها 123 ألف و480 فانوس رمضان من لدائن أشكال وأحجام مختلفة و 25 كرتونة بها 2500 بطانة طفل و25 كرتونة بها 2500 شيالة طفل.
وقرر سمير عبدالستار مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة إتخاذ الإجراءات القانونية.
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