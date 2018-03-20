جامعة المنوفية تنظم ندوة طبية إرشادية للحفاظ على صحة المرأة







المنوفية – محمود شاكر

نظمت وحدة أمراض وزراعة الكلى بكلية الطب جامعة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمجلس القومي للمرأة بالمنوفية اليوم العالمي للكلي 2018 حاملا شعار المرأة وصحة الكلى.

افتتح الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات اليوم، بحضور الدكتور أحمد جمال الدين عميد طب المنوفية والدكتور محمد الهياتمي وكيل وزارة الصحة والدكتور والدكتور محمود قورة وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسين صلاح رئيس وحدة الكلي والدكتور سعيد خميس رئيس الندوة .

وأعربالخولى فى كلمته على أمنيته بالاحتفال باليوم الذي تخلو مصر فيه من أمراض الكلى تماما، مؤكدا أنه لن يحدث إلا بتضافر جهود الدولة وتحقيق التكامل الحقيقي على مستوى الجمهورية، وتخصيص جزء من المناهج الدراسية بالتوعية للمحافظة علي الكلي وكيفية تجنب الإصابة بأمراض الجهاز البولى وتنظيم القوافل فى القرى المختلفة لتوعية المواطنين البسطاء، حاملين شعار الوقاية خير من العلاج.

وأكد قرمان على أهمية الندوات التوعوية والتثقيفية فى نشر الوعي لدي المجتمع والتأكيد علي الاهتمام بالصحة واتباع الارشادات الطبية للوقاية من الإصابة بالأمراض لرفع الوعي الصحي وتقليل الأعداد المتزايدة في الإصابة بالأمراض، مؤكدا أن الصحة تاج علي رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضي .

وأضاف القاصد أن الحفاظ علي النشاط الرياضي والحفاظ علي مستوي المياه في الجسم والمتابعة الدورية علي وظائف الكلي أمر ضرورى للحفاظ علي صحة الكلى، معربا عن سعادته بتخصيص اليوم لصحة المرأة وخاصة الأم الحامل، لأن السيدات أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلي .

تحدث الدكتور محمد الشاذلي أستاذ المسالك البولية بطب المنوفية حول سلس البول والتهابات البول المتكررة وحصوات الكلي والتبول اللاارادى، مشيرا إلى أن سلس البول مرض يصيب اكثر من50% من السيدات ولا يبوح به إلا القليل، مؤكدا أنه نوعان، سلس البول الاجهادي وسلس البول الإلحاحي، ولكلاهما علاج دوائي وأحيانا يحتاج السلس الإجهادي الي تدخل جراحي وتطرق لالتهابات البول، مؤكدا أنها سبب أساسي في الفشل الكلوي، ومن أسباب الإصابة بها حبس البول لفترات طويلة وعدم شرب المياه اللازمة وتناول المشروبات الغازية، وهو ما يسبب أيضا حصوات الكلي، واستطرد متحدثا عن التبول اللاارادي أنه يجب العلاج من سن الخامسة وذلك بتقليل شرب الماء ليلا وتحفيز الطفل بالمكافآت.

واستطرد الدكتور أسامة الكيلاني أستاذ امراض الكلي متحدثا عن الصحة الإنجابية للمرأة المصابة بالفشل الكلوي، مؤكدا علي ضرورة تجنب السمنة والتأكيد علي نظام غذائي مناسب وممارسة الرياضة ومراقبة معدلات ضغط الدم وعدم تناول المسكنات وأى نوع من الأدوية دون الرجوع للطبيب.