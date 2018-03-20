جامعة المستقبل تطلق النسخة التاسعة من ملتقى التوظيف السنوي







انطلقت فعاليات الملتقى السنوي التاسع للتوظيف الذي تقيمه جامعة المستقبل بمقرها في التجمع الخامس، حيث يجتمع في هذا الملتقى أكثر من 50 جهة توظيفية متنوعة التخصصات والمجالات، والتي تقدم من خلال ممثليها عدد من النصائح الإرشادية بخصوص متطلبات سوق العمل وكيفية تنمية القدرات المهنية، هذا بالإضافة إلى تقديم عدد من فرص العمل في أفضل الشركات التي تعمل في مصر والتي تمنح الخريجين بداية قوية في سوق العمل.

ومن جانبه قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في مصر، أن جامعة المستقبل مؤمنة بأهمية دورها الفعال في الربط بين الطلاب والخريجين وسوق العمل المصري، وذلك لسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل والتعليم العالي، لذلك فإن الجامعة حريصة على توفير فرص أفضل للشباب.

كما شدد سرحان على ضرورة مشاركة خريجي وطلاب جامعة المستقبل في الملتقى، وحثهم علي تقديم سيرهم الذاتية للشركات المشاركة لكي يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل حقيقية وقيمة في بداية مشوارهم المهني.

الجدير بالذكر أن هذا العام أتاحت جامعة المستقبل للطلبة والخريجين دعوة 3 آخرين من المهتمين بالحصول على فرص للعمل من غير طلاب جامعة المستقبل، حيث يتطلب منهم التسجيل فقط من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.