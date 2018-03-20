جامعة المستقبل تطلق النسخة التاسعة من ملتقى التوظيف السنوى - صور

جامعة المستقبل تطلق النسخة التاسعة من ملتقى التوظيف السنوى - صورالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:21 م
معرض جامعة المستقبل
وائل ربيعى تصوير خالد كامل
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افتتح الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى السنوى التاسع للتوظيف، حيث يجتمع فى هذا الملتقى أكثر من 50 جهة توظيفية متنوعة التخصصات والمجالات.
وتقدم هذه الجهات التوظيفية، من خلال ممثليها عدد من النصائح الإرشادية بخصوص متطلبات سوق العمل وكيفية تنمية القدرات المهنية، بالإضافة إلى تقديم عدد من فرص العمل فى أفضل الشركات التى تعمل فى مصر والتى تمنح الخريجين بداية قوية فى سوق العمل.
الجدير بالذكر أن هذا العام أتاحت جامعة المستقبل للطلبة والخريجين دعوة 3 آخرين من المهتمين بالحصول على فرص للعمل من غير طلاب جامعة المستقبل، حيث يتطلب منهم التسجيل فقط من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة.
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