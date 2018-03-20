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جامعة القناة تنظم مؤتمرها الدولى السابع للعلوم البيئية.. اليوم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:00 ص
جامعة القناة تنظم مؤتمرها الدولى السابع للعلوم البيئية.. اليوم جامعة القناة





الإسماعيلية – جمال حراجى
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تنظم اليوم الثلاثاء جامعة قناة السويس، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة، مؤتمرها الدولى السابع تحت عنوان "البحوث التطبيقية فى مجال الطاقة والبيئة والتنمية"، فى الفترة من 20 إلى 22 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويقام المؤتمر بدعم من مؤسسة الكسندرفون همبولد الألمانية وجامعة قناة السويس ونقابة العلميين وتضم اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد دويدار البسيونى رئيسا شرفيا، والدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات رئيسا، والدكتور محمد سعد زغلول سكرتيرا عاما و الدكتورة سميرة رزق منصور منسقا، بالإضافة إلى العديد من أعضاء هيئة التدريس و الكوادر الجامعية الكفء و يمثل هذا المؤتمر لسلسلة المؤتمر الدولية الناجحة التى تعقدها الجمعية المصرية لعلوم البيئة بشكل دورة على مدار الخمسة عشرة سنة الماضية.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار بين العلماء المصريين والدوليين وشباب العلماء لإثراء المجتمع العلمى وتعظيم دور شباب الباحثين، بهدف أن تصبح المؤسسات الأكاديمية أكثر فاعلية فى مساعدة الباحثين على الانتقال نحو البحوث التطبيقية أو الموجهة نحو حل المشكلات مما سيكون لو بالغ الأثر على التنمية المستدامة بمصر وخصوصا منطقة محور قناة السويس فى المستقبل القريب.


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