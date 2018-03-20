جامعة القاهرة تحتفل بعيد الأم وتكرم عدداً من الأمهات المثاليات

جامعة القاهرة تحتفل بعيد الأم وتكرم عدداً من الأمهات المثالياتالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:47 م
جامعة القاهرة تكرم الأم المثالية
وائل ربيعى
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نظمت جامعة القاهرة، احتفالية عيد الأم، يوم الثلاثاء 20 مارس الجارى، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة، وبحضور الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لحقوق الانسان والمرأة والطفل، والدكتورة نها صبرى مدير مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، والدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات وأسرهم.
وتم خلال الاحتفالية، تكريم 39 من الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والموظفات من كليات ومعاهد الجامعة، إلى جانب 7 أمهات من أعضاء مركز الجامعة لرعاية المسنين.
جامعة القاهرة تكرم الأم المثالية (1)
جامعة القاهرة تكرم الأم المثالية (2)
جامعة القاهرة تكرم الأم المثالية (3)
جامعة القاهرة تكرم الأم المثالية (4)
جامعة القاهرة تكرم الأم المثالية (5)
جامعة القاهرة تكرم الأم المثالية (6)
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