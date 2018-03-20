جامعة أسوان تنظم ندوة عن مستقبل الاستزارع السمكي بالمحافظة

افتتح الندوة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وأكد في كلمته علي أهمية العمل في منظومة واحدة والتشبيك بين كل الكليات العلمية مثل الزراعة والطب البيطري وتكنولوجيا المصايد والأسماك والعلوم والطب التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات وأن الجامعة تمثل بيت الخبرة لتحقيق منظومة متكاملة من زيادة الرقعة الزراعية بأسوان تعظيم الاستفادة من بحيرة ناصر التي مازال إنتاج الأسماك بها لايرتقي لسد العجز للاستهلاك المحلي حيث تنتج سنويا مايقرب من 32 الف طن وهناك صناعات قائمة علي الأسماك لم تستغل الاستغلال الأمثل مع وجود مقومات بشرية وطبيعية وعلمية.

وتابع: الجامعة تهدف الي الدراسة البحثية لطلابها والتدريب علي مثل هذه الصناعات التي تدر دخلا للمحافظة كزراعة النباتات الطبية والتي تقوم عليها صناعات تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري

وأضاف الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمته خلال الندوة أن قطاع خدمة المجتمع يقوم بدور كبير بالمشاركة والاهتمام بقضايا المجتمع وربطها بالدراسة البحثية بالجامعة والعمل علي تشريحها وتقديم الحلول.

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان قطاع الدراسات العليا والبحوث مازال مجالا خصبا لإجراء بعض الأبحاث التطبيقية وربطها بالمجتمع في سبيل زيادة الاستزراع السمكي بمحافظة أسوان.

وأوضح عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك في كلمته خلال الندوة ، ان هناك رسالة للكلية حيث تسعي الكلية الي خدمة المجتمع من خلال تقديم الاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا وتقديم البحوث التطبيقية للمؤسسات والهيئات ذات الصلة المستفيدة من الخدمة التعليمية والبحثية التي تقدمها الكلية وتستهدف الندوة المستثمرين من أصحاب الأراضي الراغبين في استثمارها في الاستزراع السمكي.