تكريم 700 موظفة بمديرية الشباب والرياضة فى الغربية كأمهات مثاليات غدا







الغربيه - محمد طارق

تحتفل غدا مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بتكريم 700 موظفة من العاملات بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة كأمهات مثاليات.

تنظم الاحتفالية بحمام السباحة الأوليمبى باستاد طنطا فى العاشرة صباحا، بحضور وإشراف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى الراعى وكيل الشباب، وأيمن عقبه وكيل الرياضة، محمد جودة مدير عام إدارة الشباب، ويسرى الديب مدير عام البرلمان والتعليم المدني، وخالد الشرقاوى مدير المنشآت الرياضية، ومصطفى يوسف مدير حمام السباحة، ومديرى الإدارات المركزية والفرعية.

تقدم الإدارة العامة للطلائع والشباب فقرات فنية متنوعة للاحتفال بذكرى عيد الأم، كما سيتم تقديم الأمهات جميعهم هدايا رمزية وشهادات تقدير لخدمتهم العريقة طوال حياتهم.