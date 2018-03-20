تكريم 700 موظفة بمديرية الشباب والرياضة فى الغربية كأمهات مثاليات غدا

تكريم 700 موظفة بمديرية الشباب والرياضة فى الغربية كأمهات مثاليات غداالثلاثاء، 20 مارس 2018 09:14 م
محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة
الغربيه - محمد طارق
إضافة تعليق
تحتفل غدا مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بتكريم 700 موظفة من العاملات بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة كأمهات مثاليات.
تنظم الاحتفالية بحمام السباحة الأوليمبى باستاد طنطا فى العاشرة صباحا، بحضور وإشراف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى الراعى وكيل الشباب، وأيمن عقبه وكيل الرياضة، محمد جودة مدير عام إدارة الشباب، ويسرى الديب مدير عام البرلمان والتعليم المدني، وخالد الشرقاوى مدير المنشآت الرياضية، ومصطفى يوسف مدير حمام السباحة، ومديرى الإدارات المركزية والفرعية.
تقدم الإدارة العامة للطلائع والشباب فقرات فنية متنوعة للاحتفال بذكرى عيد الأم، كما سيتم تقديم الأمهات جميعهم هدايا رمزية وشهادات تقدير لخدمتهم العريقة طوال حياتهم.
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة