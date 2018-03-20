تكريم 20 أما مثالية فى احتفالية التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

كرمت مرفت سعيد مدير فرع بني سويف للتأمين الصحى 20 أما مثالية من العاملين بالمستشفى، وإدارة الفرع والوحدات التابعة، وأمهات طالبات المعهد الفنى للتمريض، وذلك خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم وتولى تنسيقها فريق عمل المكتب الفني بالفرع بالتعاون مع إدارة التدريب وقسم رعاية العاملين والمعهد الفنى للتمريض.