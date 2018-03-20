تكريم 20 أما مثالية فى احتفالية التأمين الصحى ببنى سويف

تكريم 20 أما مثالية فى احتفالية التأمين الصحى ببنى سويفالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:16 م
تكريم طالبات معهد التمريض
بنى سويف أيمن لطفى
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كرمت مرفت سعيد مدير فرع بني سويف للتأمين الصحى 20 أما مثالية من العاملين بالمستشفى، وإدارة الفرع والوحدات التابعة، وأمهات طالبات المعهد الفنى للتمريض، وذلك خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم وتولى تنسيقها فريق عمل المكتب الفني بالفرع بالتعاون مع إدارة التدريب وقسم رعاية العاملين والمعهد الفنى للتمريض.
وتضمنت الاحتفالية التى أقيمت بقاعة الفرع بمدينة بنى سويف كلمات لمدير الفرع، والدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة الشئون الطبية، وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وإلقاء شعر للمهندسة مريم عبدالعزيز، وفقرات متنوعة لطلاب وطالبات معهد التمريض، واختتم الحفل بتسليم الأمهات المثاليات وطالبات المعهد الفنى الحاصلات على مراكز فى امتحانات المعهد شهادات تقدير.
تكريم الامهات المثاليات بتأمين بنى سويف
تكريم الامهات المثاليات
حفل تكريم الامهات المثاليات بالتأمين الصحى
جانب من التكريم
تكريم طالبات معهد التمريض
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