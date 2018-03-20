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الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:42 م
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تكريم 20 أما مثالية فى احتفالية التأمين الصحى ببنى سويف

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:16 م
تكريم 20 أما مثالية فى احتفالية التأمين الصحى ببنى سويف تكريم طالبات معهد التمريض





بنى سويف أيمن لطفى
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كرمت مرفت سعيد مدير فرع بني سويف للتأمين الصحى 20 أما مثالية من العاملين بالمستشفى، وإدارة الفرع والوحدات التابعة، وأمهات طالبات المعهد الفنى للتمريض، وذلك خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم وتولى تنسيقها فريق عمل المكتب الفني بالفرع بالتعاون مع إدارة التدريب وقسم رعاية العاملين والمعهد الفنى للتمريض.
 
وتضمنت الاحتفالية التى أقيمت بقاعة الفرع بمدينة بنى سويف كلمات لمدير الفرع، والدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة الشئون الطبية، وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وإلقاء شعر للمهندسة مريم عبدالعزيز، وفقرات متنوعة لطلاب وطالبات معهد التمريض، واختتم الحفل بتسليم الأمهات المثاليات وطالبات المعهد الفنى الحاصلات على مراكز فى امتحانات المعهد شهادات تقدير.
 
1- تكريم الامهات المثاليات بتأمين بنى سويف
تكريم الامهات المثاليات بتأمين بنى سويف

2- تكريم الامهات المثاليات
 تكريم الامهات المثاليات

3- حفل تكريم الامهات المثاليات بالتأمين الصحى
 حفل تكريم الامهات المثاليات بالتأمين الصحى

4- جانب من التكريم
 جانب من التكريم

5- تكريم طالبات معهد التمريض
تكريم طالبات معهد التمريض

 


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