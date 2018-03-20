تكريم فريق البحث الجنائى فى واقعة سرقة أموال بشركة تجارة الأسماك







كتب محمود عبد الراضى

كرم اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، فريق البحث الجنائى المشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام، لنجاحه فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية من سائق بإحدى شركات تجارة الأسماك، بالإكراه وإصابته بطلق نارى، وذلك لما بذلوه من جهد فى كشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

بداية الواقعة عندما وصل بلاغ لمركز شرطة أبوكبير من "شبانة . ش . س" 60 سنة سائق ومقيم بالدقهلية، أنه أثناء عودته من مدينة فاقوس متجهاً إلى السنبلاوين مستقلاً سيارته النقل التابعة لإحدى شركات تجارة الأسماك عقب تحصيله قيمة الأسماك، فوجئ بسيارة ملاكى يستقلها عدة أشخاص قاموا بإعتراض طريقه أمام قرية نزلة خيال دائرة مركز شرطة أبوكبير، وقاموا بمحاولة الإستيلاء على مبالغ مالية وأثناء مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته، ثم قاموا بالإستيلاء على مبالغ مالية وفروا هاربين .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام ، توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من خمسة أفراد، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديدهم واستهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، والمبالغ المالية المستولى عليها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.