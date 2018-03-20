تقديم موعد امتحانات الثانوية الأزهرية لتبدأ 29 مايو وتنتهى 1 يوليو

كتب لؤى على

كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر تقديم موعد امتحانات الثانوية الأزهرية يوما واحدا لتبدأ 29 مايو على أن تتنهى يوم 1 يوليو، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الأخذ برغبة الطلاب فى إعادة توزيع جدول الثانوية وتحديد مادة فى اليوم بدلا من مادتين عدا أول يوم امتحان والأيام التى يسبقها إجازة، حيث يمتحن فيها الطلاب مادتين.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أن القطاع عرض رغبات الطلاب وشكل الجدول الجديد وتم الموافقة عليه بعد عرضها على الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، موضحا أنه سيتم نشر البوكليت التجريبى على بوابة الأزهر للطلاب ولن يكون الاختبار التجريبى اجباريا، حيث سيتاح بداية من شهر إبريل، وهناك امتحان آخر سيتم نشره أواخر شهر إبريل بحيث يتضمن كافة أجزاء المنهج، بالإضافة إلى إرسال نسخ منه للمناطق لتوزيعه على المعاهد.

وعن استمارات الثانوية، كشف أنه تم توزيعها وآخر موعد لاستلامها من المناطق إول إبريل، لافتا إلى أن عدد اللجان نحو 580 لجنة، مشيرا إلى انه جارى الآن تدريب رؤساء اللجان المرشحين للثانوية.

كان قد أبدى عدد كبير من الطلاب من خلال تعليقاتهم على بوابة الأزهر استيائهم من الجدول، نظرا لوجود مادتين فى اليوم، مطالبين بأن تكون مادة واحدة فى اليوم، بينما طالب طلاب القسم العلمى بأن تكون المواد العلمية فى يوم بمفردها.