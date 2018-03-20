تفاصيل ليلة دامية بالمنوفية.. 4 جرائم هزت المحافظة.. تعرف عليها







المنوفية – محمود شاكر

شهدت محافظة المنوفية، ليلة دامية بعدد من جرائم القتل والشروع فى القتل، بدأت شاب بقتل شاب لوالدته لرفضها أرسال أموال لتجديد إقامته فى إيطاليا، قبل أن يتواصل مسلسل الدماء بتحرير ربة منزل محضر تتهم فيه أحد أبنائها بإشعال النار فى شقيقه لخلافات فيما بينهم، وجاءت الواقعة الثالثة بتحرير ربة منزل محضرا تتهم فيه شقيقها بأصابتها برش خرطوش، فيما ينتهى المسلسل الدامى بالمحافظة بقيام مساعد شرطة بذبح موظفا لخلافات على رى الأرض الزراعية.

الجريمة الأول: مقتل أم على يد ابنها

بدأت تفاصيل الواقعة الأولى بعدما تجرد شاب من كل معانى الإنسانية ليتحول فيها إلى ذئب شرس ينهش كل ما يقابلة وبما فى ذلك والدته التى وجه إليها عدد من الطعنات بسكين بارد غير مكترثا بما يفعل فى طريقة لسيناريو عقاب الأبناء للأباء، وذلك رعد رفضها إرسال مبالغ مالية له كى يتمكن من تجديد الإاقمة بدولة إيطاليا، ليشهد مركز تلا بمحافظة المنوفية سيناريو عقوق الوالدين بطريقة جديدة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "فردوس س ح" 56 سنة، ربة منزل جثة هامدة وبها عدة إصابات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء مقتلها نجلها " محمود م م " 35 سنة، حاصل على إعدادية وكان يعمل بدولة إيطاليا " جزار" وعاد من السفر مؤخرا، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة لخلافات عائلية فيما بينهما، ونشوب مشاجرة عقب عودته من ايطاليا ورفض والدته إرسال مبالغ مالية له كى يتمكن من تجديد إقامته، ليعود وينتقم من والدته، ويطعنها عدد من الطعنات التى تودى بحياتها، ويتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

الواقعة الثانية: ربة منزل تتهم ابنها بإشعال النار بجسد شقيقه

اتهمت ربة منزل ابنها الأكبر بسكب البنزين على شقيقه وإشعال النيران به بسبب خلافات عائلية بدائرة مركز أشمون، وكانت بتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ‏باستقبال مستشفى أشمون العام "م. ع. م" 40 سنة، سائق ومقيم دائرة المركز مصابًا بحروق نارية ‏متفرقة بالجسم بنسبة 85%، وحالته العامة سيئة ادعاء انفجار إسطوانة بوتاجاز.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته " ذ. ح.م " 70 سنة، ربة منزل ومقيمة اتهمت كل من شقيق المصاب مصطفى "58 سنة، سائق، وابنائه " أحمد " 23 سنة، بدون عمل، و" تامر " 37 سنة، بدون عمل، و"رجب " لم يستجوب"وجميعهم مقيمين بذات الناحية بإلقاء ‏بنزين على المصاب وإشعال النار به خلافات عائلية، وبمواجهة المشكو فى حقهم أنكروا ما نسب إليهم، واتهم المشكو فى حقه الأول المصاب بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح سطحيه بالرقبة والأذن وكدمة ‏بالظهر لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10842 جنح مركز أشمون لسنة 2018. كلفت إدارة ‏البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.‏



الواقعة الثالث: ربة منزل تتهم شقيقها بإصابتها برش خرطوش

أصيبت ربة منزل برش خرطوش بدائرة مركز تلا، لتتوجة إلى مركز الشرطة لتحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى " ع. ع. ب " 20 سنة، ربة منزل ومقيمة مدينة تلا مصابة برش ‏خرطوش بالركبة اليمنى، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

بالانتقال والفحص وسؤالها اتهمت ‏شقيقها " علاء " المقيم بذات الناحية لم يستجوب، بإحداث إصابتها بسلاح نارى فرد خرطوش، وعللت ذلك لخلافات ‏عائلية، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد ‏خرطوش محلى الصنع وفارغ طلقة من ذات العيار داخل منزل والد المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن ‏الواقعة المحضر رقم 4150 جنح مركز تلا لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بإستكمال الفحص والتحرى حول ‏الواقعة وضبط المتهم الهارب.

الجريمة الرابعة: مساعد شرطة يذبح موظفا لخلافات على رى الأرض

أقدم مساعد شرطة على قتل موظف بالجمعية الاستهلاكية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لخلافات على رى الأرض الزراعية بدائرة المركز، وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى " أشرف ا ط " 53 سنة، موظف بالجمعية الاستهلاكية مصابا بجرح عميق قطعى بالأوعية الدموية بالرقبة من الناحية اليسرى، وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.

وتبين حودث مشاجرة بين المصاب، و"صابر ا ع " 47 سنة"، مساعد شرطة بقطاع أمن القاهرة قسم أول مدينة نصر، لخلافات على رى الأرض الزراعية، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة " شرشرة لتقطيع الحشائش " واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح سطحى بالجبهة اليمنى من الوجه، لذات الخلافات، كانت وردت إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصاب متأثرا باصابته، تم تحرير المحضر رقم 4427 جنح مركز بركة السبع لسنه 2018 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.