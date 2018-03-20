تفاصيل إلغاء اختام الحجر الزراعى.. يستهدف زيادة الصادرات وتقليل حالات الرفض

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراض تقريرا من الحجز الزراعى، حول الإجراءات الفنى والمتبعة التى قامت بها إدارة الحجر لتقليل حالات رفض الشحنات الزراعية المصدرة لدول العالم.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى، أنه تم إصدار عدد من القرارات الفنية التى تساهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتقلل من رفض الشحنات المصرية الواردة لدول العالم، والتى تشمل تغيير جميع أختام المستعملة فى باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية، وذلك بعد تقارير عدم مطابقة الاختام المستعملة والحالية لـ"المعيار الـ 15 " من المعايير الدولية للصحة النباتية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أنه أصدر تعليمات مشددة باستبدال جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية "غير قابلة للتزوير"، مشيرا إلى أن الاختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى،أن إجراءات إستخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد، مشيرا إلى أن الأختام الجديدة تضمن وضع أختام مطابقة للمواصفات الدولية بطريقة لا تقبل الازالة، وتتم عملية التبخير بواسطة شركات متخصصة ومعتمدة من أجهزة الحجر الزراعى المصرى وتتم عملية التبخير بإشراف هذه الأجهزة.

يأتى ذلك بينما أصدر الحجر الزراعى تقريرا حول الصادرات المصرية من البطاطس خلال موسم صادرات البطاطس الحالى حتى 15 مارس الجارى، موضحا أنه تم تصدير 269 الفا و90 طن من البطاطس لمختلف دول العالم بزيادة 13 ألف طن عن الموسم الماضى حيث بلغت كميات تصدير البطاطس 256 ألفا و369 طنا.

وأضاف التقرير أن الدول العربى استوردت كميات من البطاطس بلغت 111 الفا و340 طنا، بينما بلغ إجمالى كميات البطاطس التى تم تصديرها للإتحاد الاوروبى 57 الفا و623 طنا، وتصدير 95 الفا و725 طن بطاطس إلى روسيا، و4 آلاف طن لباقى الدول الآخرى.