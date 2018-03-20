تغريم صحفيين بمؤسسة قومية 10 آلاف جنيه بتهمة سب الفنان عمرو يوسف







كتب أحمد إسماعيل

غرمت محكمة جنح بولاق أبو العلا، صحفيين بمؤسسة قومية وهما "مصطفى. ي" و"شريف. خ" مبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش ونشر أخبار كاذبة.

واستمعت المحكمة للمحامى حسام الديب دفاع الفنان عمرو يوسف، والذى أكد أن المتهمين هما أول من أذاع هذه الأخبار الكاذبة، وكانوا سببا فى نقل عدد من المواقع الإلكترونية والاخبارية للخبر المغلوط.

أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية، ورئيس التحرير، ومحرر صحفي بالجريدة،للمحاكمة العاجلة فى اتهامهم بسب وقذف الفنان عمرو يوسف وزوجته أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا.

واستمعت نيابة وسط القاهرة الكلية، إلى أقوال الفنان عمرو يوسف في اتهامه لجريدة قومية بسبه وقذفه.

كان عمرو يوسف، تقدم ببلاغ يتهم فيه إحدى الجرائد القومية بالسب والقذف، ونشر أخبار كاذبة عنه وزوجته كندا علوش، بخصوص القبض عليهما في واقعة مخدرات، وتحرر بلاغ برقم 6373 لسنة 2017 عرائض النائب العام.