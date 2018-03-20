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تعليم مطروح تتفق مع أمانة إزالة الألغام على خطة لتوعية طلاب المدارس

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:50 م
تعليم مطروح تتفق مع أمانة إزالة الألغام على خطة لتوعية طلاب المدارس محافظ مطروح





مطروح – حسن مشالي
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اجتمع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة هالة رأفت مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفيروز مجدي مسئولة التوعية والاتصال بالأمانة التنفيذية، بحضور النائب سليمان العميري عضو مجلس النواب، لبحث خطة توعية طلاب مدارس مطروح بمخاطر الألغام.

أكد مدير تعليم مطروح، في بيان صحفي، أن الاجتماع تناول سبل تفعيل برامج التوعية لطلاب مدارس مطروح، بخطورة الألغام وتبصيرهم بكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة.

كما تناول الاجتماع تنظيم دورات تدريبية للمتفوقين علميا، بالمراحل التعليمية لإعدادهم لتدريب زملائهم حول سبل تحقيق التنمية الشاملة، وضرورة إزالة الألغام وتوعيتهم المستمرة من خلال الأنشطة التربوية المختلفة بالمؤسسات التربوية بالإدارات التعليمية.

وأكدت الدكتورة هالة رأفت، أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاستثمار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار ،والتعاون الدولي، إيمانا منها بأهمية التنسيق المثمر مع  المنظومة التعليمية، لتبصير الطلاب بخطورة الألغام وتفعيل وسائل التوعية، من خلال مدربين متخصصين، وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين لتنفيذ خطط التوعية على أكمل وجه.

يذكر أن الألغام من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تنتشر في صحراء مطروح بأعداد كبيرة في مناطق متفرقة، وتتكرر حوادث انفجار مخلفات الحروب بسبب عبث الأطفال أو الكبار بالأجسام الغريبة لعدم معرفتهم بأنها قابلة للانفجار.

 

 


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