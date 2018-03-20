تعليم المنوفية: وقف التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات فى تسمم 45 طالبا

تعليم المنوفية: وقف التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات فى تسمم 45 طالباالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:36 م
إسعاف - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصدر الدكتور رضا الرشيدى وكيل مديرية التربية والتعليم، والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، وقف توزيع التغذية المدرسية، وذلك عقب إصابة 45 طالبا بمدرسة بير شمس الابتدائية بمركز الباجور، نتيجة وجبة مدرسية.
كان قد أصيب 45 طالبا بتسمم إثر تناولهم وجبة مدرسية، وعلى الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وجارى نقلهم إلى مستشفى الباجور العام.
وأضاف الرشيدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قرر تشكيل لجنة من الشئون القانونية لفحص الأمر.
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