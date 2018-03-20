video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم المنوفية: وقف التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات فى تسمم 45 طالبا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:36 م
تعليم المنوفية: وقف التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات فى تسمم 45 طالبا إسعاف - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور رضا الرشيدى وكيل مديرية التربية والتعليم، والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، وقف توزيع التغذية المدرسية، وذلك عقب إصابة 45 طالبا بمدرسة بير شمس الابتدائية بمركز الباجور، نتيجة وجبة مدرسية.
 
كان قد أصيب 45 طالبا بتسمم إثر تناولهم وجبة مدرسية، وعلى الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وجارى نقلهم إلى مستشفى الباجور العام.
 
وأضاف الرشيدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قرر تشكيل لجنة من الشئون القانونية لفحص الأمر.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشفى الباجور بالمنوفية تستقبل 35 تلميذا مصابين باشتباه تسمم

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه السادات




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة