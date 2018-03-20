تعرف على 50 دولة و71 متسابقا يشاركون بالمسابقة العالمية الـ25 للقرآن الكريم

تعرف على 50 دولة و71 متسابقا يشاركون بالمسابقة العالمية الـ25 للقرآن الكريمالثلاثاء، 20 مارس 2018 04:28 م
المسابقة الدولة للقران الكريم - ارشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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تشارك 50 دولة عربية وأجنبية فى حفظ القرآن الكريم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم رقم 25 بـ 71 متسابقا والتى تبدأها وزارة الأوقاف المصرية، السبت وتنتهى الأربعاء المقبل.
ويحكم المسابقة 5 دول بـ 9 محكمين واحد لكل من دول الإمارات والجزائر والبحرين وعمان والأردن و4 محكمين من مصر.
ويتم تكريم 8 متسابقين أوائل فى كل فرع خلال احتفالات الوزارة ليلة القدر من قبل رئيس الجمهورية.
وتجرى المسابقة على 4 مستويات أولها لكل العالم فى حفظ وفهم معانى القرآن والمستوى الثانى يكون للدول غير الناطقين بالعربية ومستوى للناطقين بالعربية ومستوى رابع لمن هم دون 12 سنة لإتاحة الفرصة للنشء.
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