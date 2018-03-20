تعرف على 50 دولة و71 متسابقا يشاركون بالمسابقة العالمية الـ25 للقرآن الكريم

كتب - إسماعيل رفعت

تشارك 50 دولة عربية وأجنبية فى حفظ القرآن الكريم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم رقم 25 بـ 71 متسابقا والتى تبدأها وزارة الأوقاف المصرية، السبت وتنتهى الأربعاء المقبل.

ويحكم المسابقة 5 دول بـ 9 محكمين واحد لكل من دول الإمارات والجزائر والبحرين وعمان والأردن و4 محكمين من مصر.

ويتم تكريم 8 متسابقين أوائل فى كل فرع خلال احتفالات الوزارة ليلة القدر من قبل رئيس الجمهورية.

وتجرى المسابقة على 4 مستويات أولها لكل العالم فى حفظ وفهم معانى القرآن والمستوى الثانى يكون للدول غير الناطقين بالعربية ومستوى للناطقين بالعربية ومستوى رابع لمن هم دون 12 سنة لإتاحة الفرصة للنشء.















