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تعرف على حصص المال العام فى شركات قطاع الأعمال المزمع طرحها بالبورصة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:00 ص
تعرف على حصص المال العام فى شركات قطاع الأعمال المزمع طرحها بالبورصة خالد بدوى وزير قطاع الاعمال





كتب عبد الحليم سالم
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تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة، 8 شركات قطاع أعمال عام لزيادة حصص طرحها فى البورصة، أو طرح جزء منها لأول مرة.


"اليوم السابع" ينشر حصص الشركات المطروحة فعليا ونسبة المال العام غير المطروح منها وتوقعات نسب الطرح الجديدة

ووفق الشركات التى أعلن عن طرحها فإن هناك 3 شركات قطاع أعمال عام سيتم طرحها لأول مرة، وهى شركات رابحة، وهى شركة مصر للتأمين، عملاق التأمين فى مصر وتابعة للقابضة للتأمين، ويتوقع طرح ٣٠% منها لأول مرة.

الشركة الثانية هى شركة دمياط لتداول الحاويات، وهى من كبرى الشركات فى المجال وتابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، ويتوقع طرح 20 ٪ منها فى البورصة.

الشركة الثالثة، وهى شركة بورسعيد لتداول الحاويات، ومتوقع طرح 20% منها أيضا، وهى تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى.

أما الشركات المطروحة فعليا، وسيتم زيادة نسبتها هى شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير وحصة المال العام فيها ١٧%، منها ١٥.٥% حصة القابضة للتشييد والتعمير، ومتوقع طرح الحصة كلها المتبقية فى البورصة.

وشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، وتبلغ حصة المال العام فيها 73%،ومتوقع طرح 30% منها.

ومن الشركات المعلن عن زيادة نسبة طرحها شركة الشرقية للدخان،إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وتبلغ حصة المال العام فيها 55٪ للقابضة و٥.٨٨% للعاملين، ومن المتوقع طرح 15% منها، لتضاف للحصص المتداولة.

أيضا من المتوقع طرح نحو ٢٠% من شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، وهى شركة عملاقة فى مجالها وتابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى ونسبة المتداول حاليا منها فى البورصة ٥% فقط، فى حين حصة المال العام فى الشركة ٩٥%.

أما شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، فإن حصة المال العام فيها ٨٩%، والباقى ١١% للتداول الحر، ومن المتوقع طرح ٣٠% من حصة المال العام فى البورصة.

وتعد الشركات السابقة وفق مصادر بقطاع الأعمال العام، من أبرز الشركات فأرباح بعضها تخطى ٢ مليار جنيه لكل شركة العام المالى الماضى،مثل الاسكندرية لتداول الحاويات ومصر للتأمين ومصر للألومنيوم والشرقية للدخان، فالشركات الأربعة ربحت نحو ٩.٥ مليار جنيه العام المالى الماضى.

 


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