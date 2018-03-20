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تشريعية البرلمان تدرس طلبا برفع الحصانة عن مرتضى منصور

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:55 م
تشريعية البرلمان تدرس طلبا برفع الحصانة عن مرتضى منصور مرتضى منصور





كتبت نور على
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علم "اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لبحث ثلاثة طلبات محالة إليها بشأن رفع الحصانة عن ثلاثة نواب من بينهم النائب مرتضى منصور.

 

وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق أرسلت طلبا إلى المجلس لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، على خلفية التحقيقات التى تجرى حالياً بشأن أزمة إهدار المال العام فى نادى الزمالك.

 

وشكلت وزارة الشباب والرياضة لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك ماليا، حتى انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات التى تجريها فى القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا، وحرر صباح اليوم مسئولو اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفرز العضويات المستثناة بنادى الزمالك ماليا، محضرا بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 2241 اتهموا فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

 

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن مسؤلى اللجنة طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم إحالة المحضر إلى نيابة العجوزة للتحقيق.

 


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الحصانة

رفع الحصانة عن مرتضى منصور

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