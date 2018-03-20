video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تزامناً مع عيد الام..المجلس القومى للمرأة يزور سجينات قنا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:48 م
تزامناً مع عيد الام..المجلس القومى للمرأة يزور سجينات قنا حقوق الإنسان يزور سجنيات قنا





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

استقبل سجن قنا العمومى "نساء" وفداً من المجلس القومى للمرأة فرع قنا لتقديم الدعم النفسى والمعنوى للنزيلات والوقوف على أحوالهن المعيشية ، وأوجه الرعاية المقدمة لهن..حيث قام أعضاء الوفد بتفقد "منطقة رعاية الطفل، الهوايات، المكتبة" المتواجدين بداخل سجن النساء.

 

وفى نهاية الزيارة أشاد أعضاء الوفد بمستوى الرعاية المختلفة المقدمة للنزيلات بسجن النساء وحسن معاملة إدارة السجن لهن.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس قطاع السجون لـ"اليوم السابع": نجبر خاطر السجينات فى "عيد الأم".. خروج السجناء بعد قضاء نصف المدة.. و120 مليون جنيه معاشات لأسر المحبوسين.. منتجات النزلاء تتحدى الغلاء ونصدر بعضها للخارج

مساعد وزير الداخلية: تصدير منتجات السجون للخارج قريبًا

مدير مباحث السجون: سرعة إنهاء إجراءات خروج السجينات بعد نصف المدة (تحديث)

حقوق الانسان

الداخلية

سجن

عيد الام

احتفالات عيد الام

قطاع حقوق الانسان

سجينات قنا




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة