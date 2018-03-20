تزامناً مع عيد الام..المجلس القومى للمرأة يزور سجينات قنا







كتب محمود عبد الراضى

استقبل سجن قنا العمومى "نساء" وفداً من المجلس القومى للمرأة فرع قنا لتقديم الدعم النفسى والمعنوى للنزيلات والوقوف على أحوالهن المعيشية ، وأوجه الرعاية المقدمة لهن..حيث قام أعضاء الوفد بتفقد "منطقة رعاية الطفل، الهوايات، المكتبة" المتواجدين بداخل سجن النساء.

وفى نهاية الزيارة أشاد أعضاء الوفد بمستوى الرعاية المختلفة المقدمة للنزيلات بسجن النساء وحسن معاملة إدارة السجن لهن.