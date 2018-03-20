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الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:03 م
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تركيا: لم نطالب واشنطن بالخروج من منبج بل إخراج الأكراد منها

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:27 م
تركيا: لم نطالب واشنطن بالخروج من منبج بل إخراج الأكراد منها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





أنقرة (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء، إن "أنقرة لم تطالب واشنطن بالخروج من مدنية منبج شمالى سوريا، بل طالبتها بإخراج القوات الكردية منها".

وأضاف أوغلو - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "أنقرة لن تسمح بحدوث أعمال نهب أو معاملة لا إنسانية فى مدينة عفرين"، متابعا أن "أنقرة تتعامل بحساسية فى هذا الشأن".

وأشار أوغلو إلى أنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكى مايك بومبيو عقب مصادقة الكونجرس على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أوروبية قد أعلنت فى وقت سابق أن مقاتلين سوريين موالين لتركيا أقدموا على نهب عدد كبير من المحال التجارية فى عفرين السورية، بعد سيطرتهم مع القوات التركية على المدينة.

 


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