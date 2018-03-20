تركيا تندد بتقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وتؤكد: "منحازا"







أ ف ب

نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الذى تحدث عن انتهاكات "خطيرة" مرتبطة بتمديد حالة الطوارئ التى فرضت فى تركيا بعد محاولة تحركات الجيش فى يوليو 2016، باعتباره "منحازا" و"غير مقبول".

واعلنت وزارة الخارجية فى بيان ان هذا النص "الذى تضمن معلومات مضللة ومنحازة وخاطئة، غير مقبول لتركيا".