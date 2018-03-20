تركيا تعتقل 100 من أعضاء حزب العمال الكردستانى قبل عيد النوروز







(رويترز)

قالت وسائل إعلام رسمية ومصدر أمنى، إن السلطات التركية اعتقلت، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 من المسلحين الأكراد للاشتباه فى تخطيطهم لمظاهرات أو التآمر لشن هجمات خلال احتفالات عيد النوروز.

وتشن تركيا حربا منذ عقود على حزب العمال الكردستانى المحظور فى جنوب شرق البلاد الذى تقطنه أغلبية كردية. واشتد الصراع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار فى عام 2015. وكانت الاحتفالات بعيد النوروز أو السنة الفارسية الجديدة شهدت فى التسعينات اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.

وقالت شرطة اسطنبول اليوم إنها اعتقلت 16 من أعضاء جناح الشباب فى حزب العمال الكردستانى فى أكبر مدن البلاد للاشتباه فى إعدادهم لمظاهرات وهجمات.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إن السلطات ألقت القبض على 11 شخصا آخرين فى العاصمة أنقرة لتخطيطهم لهجوم قبل عيد النوروز.

وذكر مصدر أمنى أن الشرطة اعتقلت 76 شخصا فى شرناق بجنوب شرق تركيا للاشتباه فى صلتهم بحزب العمال الكردستاني. وقال حزب المناطق الديمقراطية الصغير الموالى للأكراد إن 27 شخصا بينهم أحد مسؤولى الحزب اعتقلوا فى مداهمات بإقليم خطاى بجنوب البلاد.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حزب العمال الكردستانى تنظيما إرهابيا.

وسيطر الجيش التركى ومقاتلو المعارضة الذين يدعمهم على مدينة عفرين السورية لينهى حملة دامت شهرين لطرد مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية من الجيب الواقع فى شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

ويعارض حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد التوغل العسكرى فى سوريا ودعا الأكراد للاحتشاد تضامنا مع سكان عفرين خلال عيد النوروز.