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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:40 ص
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ترامب يدعو لتشديد العقوبات ضد تجار المخدرات فى بلاده حتى تصل إلى الإعدام

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:19 ص
ترامب يدعو لتشديد العقوبات ضد تجار المخدرات فى بلاده حتى تصل إلى الإعدام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





أ ف ب
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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الإثنين إلى تشديد العقوبات ضد المتاجرين بالمواد المخدرة المشتقة من الأفيون فى بلاده حتى تصل إلى الإعدام.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن ترامب قوله ، فى خطاب فى مانشستر بولاية نيوهامشير ، "هناك أناس مروعون ، لذا علينا أن نتعامل بحزم مع هؤلاء " ، فى إشارة إلى تجار هذه المواد المخدرة.


وأضاف " إن العقوبة القُصوى ينبغى أن تكون الإعدام ، على الرغم من أن بلادنا ربما ليست مستعدة لذلك ، ومن الممكن أن ترفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركات الأدوية التى تعتبر متواطئة فى هذه الأزمة".


وأكد ترامب على أهمية توفير خيارات علاجية موسعة لضحايا الإدمان ، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين فى هذه الجرائم والمسؤولين عن وفاة حوالى 42 ألف شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية كل عام.


وحذّر كل من يشارك فى مثل هذه الجرائم وتوعدهم بالملاحقة والعقاب ، معلناً عن إطلاق موقع إلكترونى جديد يمكن للأفراد من خلاله تبادل قصصهم حول الإدمان.


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