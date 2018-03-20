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خالد صلاح
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ترامب يحظر التداول بالعملة الفنزويلية "بترو"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:00 ص
ترامب يحظر التداول بالعملة الفنزويلية "بترو" ترامب





أ ش أ
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فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاثنين، عقوبات جديدة على الحكومة الفنزويلية، إذ حظر على المواطنين الأمريكيين التداول بالعملة المشفرة المسكوكة حديثًا فى فنزويلا. 


وحظر قرار تنفيذى كافة المعاملات المتعلقة بأى عملة رقمية صادرة من أو لصالح الحكومة الفنزويلية من حيث توفير تمويل لها أو عبر أى تعالات أخرى - حسبما ذكرت صحيفة (ذى هيل).


ومنذ أسابيع، تم تفعيل العقوبات التى تستهدف عملة "البترو" الرقمية التى أعلن عنها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى ديسمبر
ودأب ترامب بوتيرة ثابتة على زيادة العقوبات ضد فنزويلا منذ تنصيبه رئيسًا، وأوردت تقارير أن ترامب ينظر استهداف صناعة النفط الفنزويلى بشكل مباشر.


ولطالما لاقت عقوبات ترامب استحسانًا من الحزبين الجمهورى والديمقراطى - وذلك انعكاسًا لصورة مادورو القاتمة فى إطار الصورة الدولية - غير أن مراقبين قد حذروا من أن عقوبات اقتصادية شاملة قد تضر بالشعب الفنزويلي.
وأعلن مادورو، فى ديسمبر، صراحةً الـ "بترو" كطريق لـ"التغلب على الحصار المالي"، موضحًا أن إدارته تعتبر تشفير العملة بمثابة طريق للالتفاف على العقوبات.


ولا تزال الأسواق العالمية غير مرحبة بالترو بشكل تام، حيث تحوم شكوك حول مزاعم الحكومة أن العملة مدعومة باحتياطى النفط الفنزويلي
وتعانى فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة بسبب هبوط أسعار النفط التى تمثل 96 فى المائة من صادرات البلاد التى تحتضن أكبر احتياطى مؤكد للنفط فى العالم.
وقد أطلقت فنزويلا عملة "بترو" الرقمية لتفادى العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، فى محاولة يائسة من كاراكاس التى تحتاج إلى دفع مبلغ 150 مليار دولار لدائنيها.


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