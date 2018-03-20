ترامب: إيران أنفقت 16 مليار دولار لدعم الإرهاب فى اليمن وسوريا والعراق







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الرئيس الأمريكى يؤكد أن الحرس الثورى الإيرانى هو جيش معاد يتعامل بوحشية مع الشعب الايرانى، و الحرس الثورى يسرق الشعب الإيرانى لتمويل الإرهاب فى الخارج، الحرس الثوري أنفق منذ العام 2012 أكثر من 16 مليار دولار من ثروات الإيرانيين لدعم الإرهاب في سوريا والعراق واليمن.

وأضاف ترامب، الحرس الثورى الإيرانى يستخدم الدعاية لإخفاء حقيقة النظام الإيرانى الذى ينهب ثروة الشعب فى إيران، والنظام الإيرانى يقمع حقوق مواطنيه ويمنعهم من الحصول على المعلومات، ووزارة الخزانة تصدر اليوم تعميما يؤكد دعم الولايات المتحدة لحرية حصول الشعب الإيراني على المعلومات، و نتعهد بمحاسبة ومساءلة الحرس الثورى والنظام الإيراني بسبب تنفيذهم لهجمات الكترونية في الخارج ولقمعهم المواطنين الإيرانيين الذين يحتجون على الاضطهاد.