تراجع جماعى محدود لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بسبب مبيعات المصريين







كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى محدود لكافة المؤشرات، بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.576 مليار جنيه.

وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 3.1 مليون جنيه، 95.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17113 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% عند مستوى 2866 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 16994 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 886 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2264 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير 40 شركة.