تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء "إيجى إكس 70"الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:18 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.08%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.23%.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تعاملات جلسة أمس على تراجع بسيط وسط أحجام تداول متوسطة، مضيفة كما كان التراجع فى المؤشر مصحوباً بأحجام تداول أقل من التى صاحبت الحركة الصاعدة الأخيرة مما يشير إلى وجود حركة تصحيحة فى الوقت الحالى.
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن مستوى الدعم الثانوى الأقرب للمؤشر الرئيسى هو 17,100 نقطة، وفى حالة اختراقه لأسفل يتجه المؤشر صوب مستوى 16,850 نقطة مرة أخرى وعلى الجانب الأخر فمستويات المقاومة الأقرب هى 17,300 و 17,500 نقطة.
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