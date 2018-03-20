تدمير 3 مواقع لتنيظم "داعش" الإرهابى بديالى العراقية







بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات ديالى العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 3 مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية أمنية غربى المحافظة.

وقال قائد عمليات ديإلى الفريق الركن مزهر العزاوى - لقناة "السومرية" الإخبارية - إن "نتائج العملية العسكرية التى جرت فى حوض بحيرة حمرين، تمت من ثلاثة محاور أساسية أسفرت عن تدمير 3 مواقع لتنظيم داعش الإرهابى".

وأضاف العزاوى، أن العملية أسهمت فى تمشيط مناطق واسعة من بحيرة حمرين لمنع أى وجود لخلايا التنظيم الإرهابى.

جدير بالذكر أن عمليات ديإلى أعلنت، صباح اليوم، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب "داعش" فى حوض بحيرة حمرين شمال شرقى المحافظة.