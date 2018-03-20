تحرير 65 قضية تموينية وإزالة 537 حالة تعد فى حملة مكبرة بالجيزة

كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع وضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 39 قضية مخدرات، و4 أسلحة نارية، وتنفيذ 165 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 65 قضية تموينية، وإزالة 537 حالة تعد وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.